В Госдуме выступили против ограничения полномочий депутатов двумя сроками

Судить о продуктивности работы парламентариев должны сами избиратели, ориентируясь на активность и компетентность депутатов, а не на количество сроков. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он полагает, что нельзя ограничивать депутатов Госдумы двумя сроками, так как этого времени недостаточно для плодотворной работы.

«Два срока – это не тот период времени, когда человека надо искусственно ограничивать и убирать, так как самый оптимальный опыт набирается как раз к концу второго срока…Судить депутатов можно по активности, по существованию в публичном пространстве, по тому, как часто к нему обращаются средства массовой информации», — отметил он.

Кроме того, Лысаков подчеркнул, что активность депутата зависит от его вовлеченности в работу, а не от срока службы.

«Здесь все зависит от работоспособности человека, от того, насколько он погружен в проблемы, насколько он переживает за людей и хочет помочь, как депутат, работающий на конкретной территории, и как законодатель должен быть погружен в тему и быть экспертом. Поэтому если мы будем ориентироваться на то, чтобы не застаивался депутатский корпус, приходили новые люди, это не значит, что новые идеи придут. Это не значит, что, если он два срока проработал, то у него шторами задергивается сознание, и он не способен генерировать никакие идеи или законопроекты», — заключил он.

Ранее Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками, так как, по его мнению, отсутствие ограничений является препятствием для развития законодательной власти, появлению новых политиков и идей.