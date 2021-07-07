Литва построит стену на границе с Белоруссией
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. Об этом сообщает Reuters.
Ранее МИД Белоруссии объявил, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы из-за недружественных действий: в стране разрешат остаться только консулу и трем административно-техническим сотрудникам.
Такое решение было принято после того, как офис бывшего кандидата в президенты страны, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве.
Новость дополняется.
close