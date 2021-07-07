Представители Афганистана и талибы* начали переговоры

В Тегеране начались переговоры между представителями правительства Афганистана и радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает агентство ISNA.

«Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что главы радикального исламистского движения Талибан планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством несмотря на то, что радикалы намереваются занять территории, которые покинули иностранные военные, в том числе из США.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

* Организация запрещена в России