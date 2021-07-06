МИД Эстонии назвал провокацией задержание консула в Петербурге

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание консула Марта Лятте в Петербурге.

Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики — сфальсифицированы.

«Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями», — сказала представитель эстонского ведомства Delfi.

Леммик подчеркнула, что Эстония осуждает подобную провокацию.

Ранее ФСБ задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении от гражданина России материалов закрытого характера. По данным эстонского МИД, Лятте находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.