В ГД заявили, что ограничение транзита через Белоруссию затронет российские интересы

Российская сторона должна отреагировать на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что республика может ограничить транзит через свою территорию товаров из Германии в Россию и Китай. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам парламентария, реализация этого предложения может негативно сказаться на российской экономике.

«Ничего хорошего я для российской экономики в этом не вижу и считаю, что подобного рода предложения по определению затрагивают российские интересы. Россия должна каким-то образом на них отреагировать, если, конечно, эти намерения будут воплощены», — сказал депутат.

Ранее Лукашенко выступил с инициативой ограничения транзита через территорию Белоруссии товаров из Германии в Россию и Китай в качестве ответа на санкции Запада против Минска.

«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину... пускай едут и поставляют туда», — заявил белорусский лидер.