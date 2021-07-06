Одесские депутаты разволновались и забыли украинский язык

Депутаты Одесского городского совета в ходе выступлений на сессии горсовета из-за волнения забывали украинский язык. Об этом сообщает «Обозреватель».

В частности, чиновник Борис Панов запнулся, пытаясь вспомнить название своего департамента, поэтому после нескольких произнесенных фраз на украинском языке он закончил выступление.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле...» — сказал он. Панов возглавляет управление капитального строительства Одесского городского совета.

Ранее львовский журналист Остап Дроздов заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.