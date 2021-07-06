МИД заявил, что между Россией и США открылось окно для нормализации отношений

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что между Россией и США открылось окно для нормализации отношений после саммита в Женеве.

«Этот шанс не просто есть, он, наверное, больше, чем многим думалось до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва жестко ответит на недружественные действия Вашингтона. В интервью индонезийским СМИ министр подчеркнул, что американские представители после саммита в Женеве «взялись за старое» и не демонстрируют готовности к конструктивному диалогу. Однако попытки разговаривать с РФ с позиции силы обречены на провал, добавил Лавров.