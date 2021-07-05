Россия выступила против увеличения «коллективного Запада» в Совбезе ООН

Россия выступает против увеличения Совета Безопасности ООН за счет государств «коллективного Запада», таких как Германия и Япония. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что таких стран в составе Совбеза «и так достаточно», и необходимо фокусироваться на вход туда развивающихся государств.

«Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза <…> Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом. Даже сегодня нам требуется много часов и усилий, чтобы прийти к общей позиции. Если состав существенно расширится, то возрастут проблемы с координацией. Поэтому считаем оптимальным числом 20 с небольшим государств», — пояснил Полянский.

Политик также указал на то, что есть ситуация с выдачей американских виз российским делегациям, это является большой проблемой для участия России в деятельности ООН и защиты ее интересов.

Ранее подобную позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, страны Запада хотят дать понять, что они сейчас едины как никогда, и намерены диктовать свою волю остальному мировому сообществу и продвигать миропорядок, основанный на «правилах». Однако объяснить эти правила Запад отказывается.