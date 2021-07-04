«Яблоко» утвердило кандидатов на выборы в Госдуму

Партия «Яблоко» на предвыборном съезде, который прошел 3 июля, утвердила список кандидатов в Госдуму восьмого созыва. В общефедеральную часть перечня вошел лишь председатель партии Николай Рыбаков, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилла Лысенко.

Как рассказал Лысенко, «Яблоко» сделает ставку на молодых людей.

«Проходные места в списке партии на выборах в Госдуму заняли в основном молодые люди до 40 лет», — сообщил он.

Он указал, что федеральная часть списка состоит из 90 региональных групп. Всего в него попали 310 кандидатов. Также партия утвердила список из 161 кандидата по одномандатным округам, сказал представитель «Яблока».

Ранее председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что не станет баллотироваться в депутаты Государственной думы, чтобы дать дорогу молодому поколению. По его словам, для работы в политике не обязательно требуется статус депутата Госдумы.

3 июля появилась информация, что Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».