Песков оценил перспективы отношений России с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Анкары являются примером того, что даже с членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения.

По его словам, это также является свидетельством того, что страны НАТО, несмотря на непререкаемую дисциплину, «которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединенные Штаты Америки», могут сохранять свою суверенность и занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности.

«Поэтому отношения с Турцией в этом контексте очень важны, и эти отношения скорее являются стабилизирующими для нашего региона. В остальном – ну, автомат Калашникова не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И также НАТО не может быть ничем, кроме НАТО», – сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля напомнил, что альянс создавался для противостояния Советскому Союзу и что он продолжает выполнять эту функцию, так как «не заточен ни на что другое».

«Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим. При этом Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений», – заключил он.

Ранее Песков рассказал о возможности ударов по кораблям НАТО.