Байден замешкался в магазине при ответе на вопрос о «российских хакерах»

Президент США Джо Байден воспользовался шпаргалкой, чтобы ответить на вопрос о причастности России к хакерским атакам на американские фирмы. Запись опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

Инцидент произошел в магазине, куда американский президент зашел за покупками.

«В первую очередь, мы не уверены в том, кто это сделал. И я направил запрос от правительства, о том, что нужно будет дать ответ, если мы определим, кто это. Директор разведывательного сообщества даст мне более точные ответы относительно того, что произошло, и я буду лучше знать об этом завтра», — сказал Байден в общении с продавцами.

Тем не менее, американский президент предупредил, что Вашингтон предпримет ответные меры, если все-таки выяснится, что кибератаку организовала Россия.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не обвиняют Россию в недавних кибератаках с использованием вирусов-вымогателей.