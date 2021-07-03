Постпред РФ сообщил о скором восстановлении СВПД и снятии санкций с Ирана

Восстановление иранской ядерной сделки и соответствующее снятие санкций с Тегерана ожидается в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«Продолжение контактов и диалога между Ираном и МАГАТЭ имеют первостепенное значение, особенно на данном этапе, когда мы можем ожидать скорого полного восстановления СВПД и снятия санкций», — написал он.

Дипломат не стал называть точные сроки.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в седьмом раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).