В ОДКБ заявили, что ситуация на юге Армении не попадает под устав о коллективной обороне

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана является приграничным конфликтом, поэтому положения устава ОДКБ о коллективной ответственности не распространяются на нее. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает ТАСС.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом», — сказал он.

По его словам, ситуацию нужно разрешать мирным путем. Генсек подчеркнул, что в настоящий момент конфликт не находится в стадии обострения.

«Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров», — указал Зась.

Ранее правительство России выделило $3,2 млн для помощи Армении в постконфликтном восстановлении. Отмечается, что речь идет о финансировании проекта Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим армянским регионам после конфликта в Нагорном Карабахе.