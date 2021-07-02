Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране завершилась масштабная антитеррористическая операция, по итогам которой он «предъявит претензии» руководству Германии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что теперь Белоруссия будет «предъявлять претензии не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». Политик обещал раскрыть все подробности позднее.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада — попытки ликвидировать экономических соперников и «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и России.

По его словам, страны подвергаются неприкрытому экономическому и политическому давлению, что не понадобилось бы сейчас, «если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года», то есть после президентских выборов в республике.