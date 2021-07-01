На Украине заявили о проблеме с блокадой Крыма

Так называемый постоянный представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил о том, что Киеву не хватает денег для того, чтобы завершить постройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м км готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования», — сказал он.

По словам Кориневича, данный вопрос не в его компетенции, однако для решения этой проблемы он находится в контакте с другими ведомствами.

Чиновник при этом добавил, что 80% мощности дамбы хватает для водной блокады Крыма.

«Если вдруг что-то произойдет с дамбой рукотворной на 91-м км, дамба на 107-м км свою работу должна сделать», — заверил он.

Ранее сообщалось, что плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров.