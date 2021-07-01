Захарова ответила на заявление Праги о том, что чешского посла не вызывали в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на опровержения Праги анонсированного российским внешнеполитическим ведомством вызова чешского посла.

«Ну и зря. Готовьтесь», — написала Захарова.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Чехии Эва Давидова заявила, что посла республики в Москве Витезслава Пивоньку не вызывали в МИД России.

При этом информацию о вызове сообщила Захарова. По ее словам, Москва намеревалась выразить представителю Чехии свое отношение к «политизированной возне» вокруг взрывов во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.