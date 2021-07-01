В Чехии опровергли информацию о вызове посла республики в Москве в МИД России

Представитель Министерства иностранных дел Чехии Эва Давидова заявила, что посла республики в Москве Витезслава Пивоньку не вызывали в МИД России. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

«Могу опровергнуть то, что господин посол был вызван, как сообщили иностранные информагентства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что чешского посла вызвали в МИД на фоне новых заявлений о взрывах во Врбетице.

До этого Прага потребовала от Москвы 25,5 млн евро в качестве ущерба и исключения из списка недружественных государств.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.