Чешского посла вызвали в МИД на фоне новых заявлений о взрывах во Врбетице

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ на фоне новых заявлений Праги о взрывах во Врбетице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

До этого Прага потребовала от Москвы 25,5 млн евро в качестве ущерба и исключения из списка недружественных государств.

«Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь», — сообщила Захарова.

Ранее глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Чехии (НУБОП) Йиржи Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага обвиняет Москву.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.