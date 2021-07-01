Песков рассказал о трагедии Украины

Большая трагедии Украины состоит в том, что страна выращивает молодое поколение в ненависти к русским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, это будет разрушительным для Украины. Пресс-секретарь подчеркнул, что у России и Украины общая история, поэтому русские и украинцы — «абсолютно один народ». Он отметил, что «продолжать дискуссию нет смысла».

Ранее в ходе «Прямой линии» Путин высказал мнение, что украинцы и русские — один народ и пообещал написать аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос. Кроме того, российский лидер отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.