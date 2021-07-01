Трамп принял окончательное решение по участию в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он уже принял окончательное решение по вопросу его кандидатуры на выборах главы государство в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Журналист Шон Хэннити задал политику вопрос о том, принял ли он решение на этот счет.

«Да,» — ответил бывший глава Белого дома.

Однако республиканец не стал приводить какие-либо подробности.

«Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — цитирует Трампа Newsweek.

Ранее Трамп допустил, что будет баллотироваться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.