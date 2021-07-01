Финансовый директор компании Трампа отказался помогать в расследовании в отношении него

Аллен Вайссельберг, финансовый директор компании Trump Organization, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, отказался сотрудничать с прокуратурой, проводящей расследование в отношении бывшего главы государства, передает CNN.

По информации телеканала, прокуратура в Нью-Йорке добивалась от Вайссельберга дачи показаний в рамках расследования, касающегося Трампа. Сообщается, что финдиректор на данном этапе не стал сотрудничать со следствием.

Как отметили источники канала, его показания «могут сыграть ключевую роль» в том, что касается расследования, а также возможного предъявления обвинений экс-президенту.

Ранее стало известно, что расследование в отношении Вайссельберга началось в мае. Ему предлагалось сотрудничать со следствием против бывшего американского лидера и его компании или потенциально быть обвиненным по делу о налоговых преступлениях.

По данным генпрокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.