Кабмин Украины пришел на заседание в форме национальной сборной по футболу

Украинские министры пришли на заседание правительства в форме национальной сборной по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Украина в одной четвертой ЕВРО-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю. Благодарен ребятам, тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание кабмина. Трансляция встречи велась в YouTube.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил выход национальный команды в 1/4 финала Евро-2020.

Сборная Украины обыграла сборную Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 2:1 (овертайм).

Счет открыл Александр Зинченко с передачи Андрея Ярмоленко, а в самом конце первой половины встречи Эмиль Форсберг восстановил равновесие в матче. В самом конце овертайма решающий мяч забил Артем Довбик.

В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе.