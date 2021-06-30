На Украине обвинили Германию, Францию и Италию в «удушении»

Германия, Франция и Италия «смотрят на Россию» и коллективно «душат» Украину, считает украинский политический эксперт Тарас Загородний. Такое мнение он выразил в своей статье для портала «Главред».

«Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупкам и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», – пишет эксперт.

В частности, он счел отказ Германии от поставок оружия на Украину свидетельством того, что Берлин «в одной упряжке» с Москвой. Загородний обратил внимание на слова германского посла на Украине, которая объяснила такую позицию ФРГ Великой Отечественной войной.

«То есть, до [20]14 года России спокойно себе продавали и ничего их не мучило. Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млдр евро тоже не сильно мучаются <...> Ну, я уже молчу о том, что Германия почему то не имеет такой чувствительности в вопросе поставок оружия Израилю», – отметил автор материала.

Он также призвал Украину в таких условиях поставить в приоритет собственные национальные интересы.

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин не хочет поставлять оружие Киеву, так как в ФРГ после Великой Отечественной войны «все были воспитаны с идеей», что немецких солдат и оружия не будет в Восточной Европе.