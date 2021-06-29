В Госдепе призывают к аккуратности в отношениях с РФ

Соединенным Штатам нужно соблюдать осторожность, чтобы не вернуться к отношениям с Россией, какими они были до 2014 года. Об этом заявил координатор государственного департамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт, сообщает РИА «Новости».

«Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с Россией, как было раньше», — рассказал Дехарт во время виртуальной дискуссии, проводимой Центром стратегических и международных исследований.

По его словам, Вашингтону надо «максимизировать использование существующих механизмов».

«Нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета», — обратил внимание представитель американского ведомства.

Также Дехарт добавил, что требуется солидарность в НАТО, когда разговор посвящен России. Дипломат уточнил, что подведомственный ему Арктический регион получится сохранить мирным.

Ранее сообщалось, что Госдеп по-прежнему не рекомендует ездить в Россию. Вашингтон призвал американских граждан «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма», а также в Крым.