Экс-президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Первому президенту Украины, главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце, пишет портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в окружении политика.

Как сообщается, бывший глава государства перенес операцию на сердце в одной из киевских клиник. Источник рассказал, что в данный момент 87-летний Кравчук находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

По его словам, врачи сказали, что политик чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Информацию об операции изданию подтвердил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Операция была сегодня. Но все подробности — это личное дело Леонида Макаровича и его семьи», — сказал он.

Кравчук находился на посту президента Украины с 1991 по 1994 год. В 2017 году ему сделали стентирование сердца.