В МИД России охарактеризовали отношения с Турцией

В российском МИД охарактеризовали отношения с Турцией на внешнеполитической арене, сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, между Россией и Турцией сложились отношения в рамках продвинутого сотрудничества.

«Мне кажется, что в наших двух странах знают, что двусторонние отношения основаны прежде всего на взаимном уважении, на обоюдном учете интересов друг друга. Именно такие отношения характеризуют взаимодействие России и Турции. Мало того, эти отношения многоплановые», — рассказала Захарова.

По ее оценке, разногласия между Москвой и Анкарой являются хорошим примером динамичного развития отношений между двумя суверенными государствами.

«Поэтому, когда возникают разногласия, мы их решаем. С Турцией у нас так бывает периодически по целому ряду направлений. Именно такое крепкое взаимодействие является залогом того, что по возникающим вопросам стороны могут находить компромиссные развязки», — пояснила Захарова.

Ранее полеты в Турцию возобновили 10 российских авиакомпаний.