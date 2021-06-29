В США сочли Украину опасным и недостойным союзником

Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в колонке для журнала National Interest назвал причины, по которым Украина не подходит на роль союзника США.

По его словам, проукраинские лоббисты в Соединенных Штатах уверены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах. При этом он назвал такой мировой порядок «удобным клише, которое очень легко использовать для оправдания самого себя или любых своих поступков».

Карпентер упомянул, что США не раз грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году происходил с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Он отметил, что такие организации с их «уродливыми ценностями» по-прежнему влияют на политику Киева. Сторонники союза с Украиной стараются этих фактов не замечать, сказано в публикации.

Колумнист также указал на плачевную ситуацию с правами человека и свободами в этой восточноевропейской стране.

«Поведение Киева, включающее разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам, — вот это самое поведение омрачает «блестящую» трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней», — подчеркнул Карпентер.

Он считает, что украинское государство не дотягивает до включения в список важных союзников Вашингтона. В стратегическом плане Украина является ловушкой, которая втянет США в войну, которая американцам не нужна, убежден автор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подрыве доверия Киева к США.