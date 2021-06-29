Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представила резолюцию о формировании специального комитета для расследования беспорядков у Капитолия 6 января текущего года. Об этом сообщает телеканал CNN.

В документе указано, что комитет будет состоять из 13 человек, восемь из них назначит сама Пелоси, остальные пять будут избраны в ходе переговоров с лидером Республиканской партии в палате представителей Кевином Маккарти. Спикер не уточнила, кого именно она намерена выбрать. При этом один из помощников рассказал телеканалу, что она серьезно рассматривает кандидатуру республиканца.

По предварительным данным, голосование по тексту резолюции пройдет на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что в США был вынесен первый приговор за штурм Капитолия.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.