Байден рассказал, в каких сферах смогут сотрудничать Россия и США

Россия и США имеют возможность сотрудничать в сферах нераспространение ядерного оружия и борьбе с изменением климата, заявил американский президент Джо Байден, сообщает ТАСС.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — заявил американский лидер.

Говоря о трудностях в отношениях между странами, Байден уточнил, что примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» Соединенных Штатов.

Ранее посол США пообещал приложить все усилия для остановки разрыва отношений Москвы и Вашингтона.