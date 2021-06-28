Зеленский призвал рассмотреть вопрос большого герба Украины как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду рассмотреть проект закона о большом государственном гербе страны как неотложный, сообщает РИА «Новости».

«В соответствии со статьей 93 конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный», — заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю Дня конституции Украины.

Большой герб Украины предусмотрен Конституцией, однако на сегодняшний день этот символ государственной власти в республике отсутствует. Все попытки его утверждения, начиная с 1991 года, заканчивались неудачно. В настоящее время вместо него используется малый государственный герб, представляющий из себя золотой тризуб на лазоревом щите.

Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант.

Ранее в Верховной раде Владимира Зеленского обвинили в нарушении Конституции.