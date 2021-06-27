FP назвал причину, мешающую Байдену наладить отношения с Россией

Основная проблема президента Соединенных Штатов Джо Байдена, по мнению авторов американского издания, состоит в том, что ему в наследство досталось два противоречащих друг другу «бедлама». Речь идет о необходимости восстановить отношения с Германией и одновременно дать отпор России, сообщает издание Foreign Policy.

Как считает автор статьи, первая сложность связана с трубопроводом «Северный поток — 2», из-за которого на 46-го главу Белого дома обрушилась критика в связи с отказом от ряда санкций. Байден знает, что не приняв такое решение, отношения с заинтересованной в реализации проекта Германией могли ухудшиться.

Параллельно с этим восточноевропейские политики предполагают, что Россия не намерена отводить свои войска от границы с Украиной. Они также рассчитывают, что на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского Вашингтон все-таки подтвердит свою приверженность оказывать поддержку Киеву на Донбассе.

Затрагивая тему «Северного потока — 2», страны Восточной Европы совместно с США выражают недовольство из-за того, что, согласно их мнению, этот газопровод лишит Киев существенных доходов и позволит Москве оказывать влияние на европейский рынок энергоносителей, подчеркнули в издании.

На фоне чего в FP обращают внимание, что именно «Северный поток — 2» привел к ухудшению отношений между США и европейскими союзниками.

Ранее посол Германии в Киеве заявила о всеобщем страхе начала войны с Россией. Разговоры о возможном нападении России на Украину при отсутствии газового транзита через ее территорию Анка Фельдгузен назвала спекуляцией.