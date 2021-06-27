В Праге призвали Россию исключить Чехию из списка недружественных стран

Глава чешского министерства иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что направление развития отношений с Россией будет зависеть уже от следующего правительства, выборы которого пройдут 8-9 октября, сообщает РИА «Новости».

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства», — заявил Кулганек.

По мнению чешского дипломата, для начала политического диалога между его страной и Россией необходимо исключить Чехию из списка недружественных стран.

Кулганек также уточнил, что несмотря на предложения нескольких стран в помощи по работе чешского посольства в Москве, Чехия пока не собирается пользоваться этими возможностями.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии поводов для изменения списка недружественных государств.