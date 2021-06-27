Пушков прокомментировал публикацию британских секретных документов об эсминце

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале ранее опубликованные секретные документы, касающиеся миссии британского эсминца Defender.

«Остается вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и [премьер-министра Бориса] Джонсона на сей счет. Или все же сознательный «слив» со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее, второе», — написал Пушков.

Он отметил, что покойный английский писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре мог бы начать свой новый шпионский триллер с истории про найденные на остановке секретные бумаги.

Секретные документы минобороны Великобритании были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Нашедший папку пожелал остаться анонимным и передал документы телерадиокомпании «Би-би-си». В файлах, в частности, идет речь о возможной реакции РФ на проход эсминца. В британском министерстве уже признали факт потери документов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию секретных документов, заявив, что «агенты 007 уже не те».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул российские границы территориального моря.