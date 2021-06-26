Задержанного главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили из полиции

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николай Зубрилин, который был задержан в субботу, 26 июня, на встрече противников обязательной вакцинации, отпустили из отделения полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря фракции в МГД Никиту Попову.

По словам пресс-секретаря, на депутата был составлен протокол о нарушении самоизоляции.

Ранее сообщалось, что полиция задержала десять участников митинга против обязательной вакцинации от коронавируса, который проходил в Москве возле памятника поэту Александру Пушкину. Среди задержанных оказались глава фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николай Зубрилин и представитель Левого Фронта Андрей Селезнев. Акцию организовало местное отделение КПРФ, она была заявлена как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

До этого стало известно, что участники встречи с депутатом Рашкиным избили человека в костюме Чебурашки у памятника Пушкину в столице.