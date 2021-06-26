Кравчук рассказал о реакции Киева на встречу Путина и Байдена

Власти Украины не обиделись на президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его решение встретиться с главой России Владимиром Путиным, а не с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал глава киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с URA.RU.

«Мы хорошо понимаем, что собрались встретиться и встретились Байден и Путин не только из-за ситуации в Украине», – заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что на российско-американском саммите рассматривались глобальные вопросы, касающиеся всего человечества, в том числе вопросы ядерного оружия и безопасности в мире.

«Это большие государства. Они несут большую ответственность за мировые проблемы, которыми живет человечество, нежели только проблемы одной Украины», – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, в Киеве хотели бы, чтобы вопросы Украины рассматривались отдельно, однако понимают, что она «не может быть в центре рассмотрения проблем».

16 июня Путин и Байден провели встречу в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Путиным американский президент «был на стороне Украины».