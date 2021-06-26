В РФ выразили надежду, что США привлекут ЕС к диалогу по контролю над вооружениями

Россия надеется, что США готовы привлекать Европу как своего союзника к диалогу по контролю над вооружениями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию как своих союзников», — прокомментировал дипломат слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что США не хотят принимать решения по этому вопросу без участия Европы.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что Москва поддерживает это и будет приветствовать возможное соглашение между Брюсселем и Вашингтоном.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что главной целью дальнейших усилий на треке Россия — США должно стать новое уравнение безопасности.