Японское издание «Санкэй симбун» опубликовало материал, где анализируется инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Многие комментаторы посчитали, что это шанс для Японии вернуть Курильские острова.

Как написал пользовать asz, Британия, бывшая владычица морей, снова занимает свое место в мире, противостоя «российским агрессивным поползновениям в мире».

«Остается только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» — написал он.

Другой комментатор, iwa, выразил мнение, что если в Крыму начнется война, то Токио будет легче забрать северные территории.

«Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» — считает fur.

Пользователь mik заявил, что «по России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать.