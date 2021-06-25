NYT: против компании Трампа могут выдвинуть уголовные обвинения

Прокуратура Нью-Йорка может на следующей неделе выдвинуть уголовные обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что расследование в отношении Вайссельберга началось в мае. Ему предлагалось сотрудничать со следствием против бывшего американского лидера и его компании или потенциально быть обвиненным по делу о налоговых преступлениях. Пока неясно, будут ли выдвинуты обвинения против самого Трампа.

По данным генпрокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.

Ранее Верховный суд США обязал Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность.