Блинкен и Макрон обсудили характер отношений с Россией на встрече в Париже

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Париже обсудили цели установления «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией, а также противодействие ее поведению. Об этом сообщается в публикации пресс-службы Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе в отношении Украины», — указано в сообщении.

В мае СМИ сообщали о том, что представители стран Евросоюза предлагают администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о планах держаться единого подхода к России. Речь шла об ответных действиях на враждебные, по мнению стран ЕС, шаги Москвы.