Глава болгарской делегации признал Крым частью России

Глава приехавшей с официальным визитом в Крым болгарской делегации Пламен Милетков признает Крым законной частью России. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации», – заявил Милетков.

Он добавил, что каждый визит делегации на полуостров способствует тому, чтобы в Болгарии начали осознавать этот факт.

При этом делегат рассказал о трудностях в посещении Крыма из-за санкций со стороны Запада. В частности, из-за рестрикций члены делегации, в числе которых два мэра и один вице-мэр болгарских городов, не могут использовать свои банковские карты и номера телефонов. Кроме того, неудобства связаны также с длинным перелетом и закрытыми границами.

«Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», – подчеркнул Милетков.

Ранее Европейский союз продлил санкции в отношении России «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя» до 23 июня 2022 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.