Бывший адвокат Трампа остался без лицензии из-за мнения о результатах выборов

Суд в Нью-Йорке приостановил действие лицензии на ведение адвокатской деятельности Рудольфа Джулиани — бывшего юриста экс-президента США Дональда Трампа, сообщает New York Times со ссылкой на решение суда.

Поводом для заморозки лицензии стали «откровенно ложные и вводящие в заблуждение» утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентских выборов в США, прошедших в ноябре 2020 года.

Суд постановил, что высказывания экс-адвоката Трампа угрожали общественным интересам — Джулиани «делал ложные заявления в суде и перед общественностью , поскольку он продвигал теории о том, что в выборы произошло вмешательство путем фальсификации».

«Отличительной чертой нашей демократии являются свободные и справедливые выборы. Ложные заявления, направленные на то, чтобы вызвать потерю доверия к ним и, как следствие, потерю доверия к правительству, как правило, наносят ущерб нормальному функционированию свободного общества», — говорится в заявлении.

Сам Джулиани утверждал, что расследование нарушило его право на свободу слова и что он не делал заведомо ложных заявлений. Суд отклонил эти аргументы.

Джулиани по завершении президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден, заявил, что проигрыш Трампа является результатом масштабного заговора демократов.

В мае прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Трампа - Trump Organization якобы искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.