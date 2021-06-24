Джонсон заявил, что Defender проходил по украинским водам, а не российским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских, в связи в этим нарушения международных прав не было. Об этом сообщает Reuters.

Политик напомнил, что британская сторона не признает «аннексию Крыма» Россией и считает, что тот участок в черноморском регионе, на котором находился британский корабль, по-прежнему принадлежит Украине.

«Это украинские воды и мы имеем полное право ими пользоваться», — заявил Джонсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В свою очередь, в посольстве Великобритании заявили, что корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.