Прилепин заявил, что его не выгоняли со съезда КПРФ

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин рассказал «Газете.Ru», что его не выгоняли со съезда КПРФ, который проходит 24 июня в Подмосковье.

«Меня никто не может выгнать со съезда», — заявил он.

При этом он объяснил, что попал на съезд и успел пообщаться с журналистами. «Это продолжалось, пока мне не позвонил [председатель КПРФ Геннадий] Зюганов и не сказал: «Захар, решение о выступающих принималось коллегиально, и сейчас, за 5 минут до съезда, мы такое решение принять не можем». Он даже не просил меня уехать, ничего такого», — добавил он.

Ранее появилась информация, что Прилепин предложил Зюганову создать коалицию для участия в выборах. Затем СМИ сообщили, что Прилепина якобы выгнали со съезда коммунистов, на котором он хотел выступить.