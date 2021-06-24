Песков оценил заявление Рябкова о «бомбежках» при пересечении границы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова относительно пересечения британским кораблем границы РФ в Черном море — «мы можем бомбить».

«Ну в случае повторения неприемлемых провокаций, если они заходят слишком далеко, нельзя искать никаких опций в защите российских границ», — сказал представитель Кремля.

Ранее Рябков заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

«Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — ответил Рябков на вопрос, что можно делать в будущем во избежание подобных инцидентов.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.