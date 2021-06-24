В Кремле оценили инцидент с британским эсминцем в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пересечением российской границы в Черном море эсминцем ВМС Великобритании.

«Провокация, она была сознательной, сознательной и подготовленной. Мы обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля, мы считаем их недопустимыми и несоответствующими международному праву. Российские пограничники и вооруженные силы строго действовали в соответствии с международным правом и далее будут занимать жесткую позицию в отношении таких провокаций», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британскому послу в Москве Деборе Броннерт будет сделан жесткий демарш в связи с произошедшим в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.