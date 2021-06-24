Захарова прокомментировала инцидент с эсминцем Великобритании

В эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила, что «по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», — сказала Захарова.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В свою очередь, в посольстве Великобритании заявили, что корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.