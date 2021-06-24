Байден выдвинул вдову Джона Маккейна на должность в ООН

Президент США Джо Байден объявил, что выдвинет Синди Маккейн, вдову сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает пресс-служба Белого дома.

Как сообщается, американский лидер также намерен выдвинуть на должность постоянного посла Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкла Карпентера.

Кандидатуры Маккейн и Карпентера должен утвердить Сенат.

Ранее в возрасте 108 лет скончалась Роберта Маккейн, мать покойного сенатора от штата Аризона и кандидата в президенты США на выборах 2008 года Джона Маккейна.

Джон Маккейн, который в 2008 году был выдвинут республиканцами на пост президента Соединенных Штатов, умер в 2018 году из-за рака мозга.