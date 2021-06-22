Лукашенко заявил, что немцы должны стоять на коленях перед белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что немцы, поляки и другие европейцы должны не «душить» белорусов, а носить их на руках. Трансляцию выступления главы государства по случаю 80-летия со дня начала Великой отечественной войны ведет канал АТН.

«Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий. 22 июня, ночью – вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — заявил белорусский президент.

Он также вспомнил слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что санкции нужно распространить на целые сектора белорусской экономики.

«Так и хочется спросить автора этих строк, некого Мааса, министра иностранных дел Германии: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?» — задался вопросом Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в течение 80 лет после 1945 года немцы «шатались» по всему миру и «каялись».

«Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы», — выразил свое мнение глава государства.

21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц.

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что действия ЕС «граничат с объявлением экономической войны». Премьер-министр республики Роман Головченко заверил, что санкции не останутся без ответа. При этом посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия поддержит Белоруссию после введения Евросоюзом против нее санкций.