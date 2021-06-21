Пашинян объявил об окончании политического кризиса в Армении

Политический кризис в Армении, который начался 9 ноября 2020 года, завершен, с завтрашнего дня можно приступить к нормальной работе. Об этом заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян в ходе митинга, посвященного победе на внеочередных выборах в парламент страны. Трансляция с мероприятия ведется на странице политика в Facebook.

«И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона», — заявил Пашинян.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на досрочных парламентских выборах. По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набрала 53,92%, а блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%. Блок экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею» набрал 5,23% голосов. Проходным барьером для партий является 5%, а для блоков — 7%.

Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, явка составила 49,4%.