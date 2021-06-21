Под санкции ЕС попали члены семьи Лукашенко

В список попавших под санкции ЕС жителей Белоруссии попали сын и сноха белорусского президента. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, одобрившего санкции.

Отмечается, что родственники президента Дмитрий Лукашенко и Лилия Симашко присутствовали на его тайной инаугурации и, следовательно, «получают выгоду от существующего режима и поддерживают его». Санкции вводят для них запрет на въезд в ЕС.

Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный список. Отмечается, что введение санкций связано с нарушением прав человека в Белоруссии и «жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.